Джек Грилиш: звезда Астон Виллы и мечта Гвардиолы

Джек Грилиш является одним из самых обсуждаемых английских футболистов наряду с Джейдоном Санчо. Сначала лидер «Астон Виллы» хорошо проявил себя на клубном уровне. А на чемпионате Европы 25-летний вингер показал, что является одним из лучших креативных игроков в составе сборной Англии.

Прошлый сезон стал самым сильным в карьере Грилиша. Джек набрал 18 очков в АПЛ (6 голов и 12 результативных передач) – это пока что лучший его показатель за все годы. На Евро-2020 футболист уже оформил 2 ассиста, при том, что ни разу не провел полный матч.

Логично и ожидаемо, что услугами Грилиша заинтересовались топ-клубы. Главный претендент на игрока – «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола является большим поклонником Джека и очень хочет заполучить его в свою команду. В Англии футболиста уже несколько месяцев активно связывают с переездом на «Этихад». Пока «Манчестер Сити» не делал официального предложения по игроку, но дыма без огня не бывает. «Горожане» готовы побить трансферный рекорд АПЛ ради капитана «Астон Виллы», то есть заплатить за него более 90 млн фунтов. Пока самым дорогим игроком Премьер-лиги остается Поль Погба. «Манчестер Юнайтед» потратил на француза 89 млн фунтов летом 2016 года.

В Англии спорят о том, нужен ли на самом деле Грилиш «Манчестер Сити». Конечно, нужен. Такой игрок пригодится любой команде, которая показывает атакующий футбол, тем более «горожанам». За счет своей скорости и техники Джек может разгонять контратаки, быстро передвигать мяч, создавать свободное пространство и выводить партнеров на ударные позиции. В общем, он может делать все то, что нужно Гвардиоле от игрока атакующего плана. Место в составе для него тоже найдется. Грилиш может играть на позиции левого вингера, атакующего полузащитника и оттянутого форварда. Джек может и сам забивать, но он больше тяготеет к тому, чтобы создавать голевые моменты для партнеров.

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У «Манчестер Сити» есть Рахим Стерлинг и Бернарду Силва на тех позициях, которые теоретически может занять капитан «Астон Виллы». Но оба этих игрока могут покинуть «Этихад» в межсезонье, особенно это касается португальца. Футболист уже уведомил Гвардиолу о том, что хочет сменить клубную прописку. Грилиш, например, мог бы занять позицию левого вингера, а Стерлинг – перейти на острие атаки. За всю карьеру Рахим сыграл 40 матчей в качестве центрального нападающего и забил 20 голов. Очень неплохой показатель. Кроме Габриэля Жезуса, который сам по себе является форвардом, у «горожан» способны забивать также Рияд Марез, Ферран Торрес, Фил Фоден, Илкай Гюндоган и тот же Стерлинг. Кроме того, в Манчестер вернулись из аренды еще трое молодых нападающих.

«Сити» хочет подписать летом Грилиша и кого-то из форвардов – Гарри Кейна или Эрлинга Холанда. Но совершить оба трансфера будет практически невозможно из-за высокой стоимости игроков. Поэтому «горожанам», наверное, лучше сосредоточиться на подписании капитана «Астон Виллы». Имея в составе двух лучших креативщиков АПЛ (Кевин Де Брюйне уже в составе), «Манчестер Сити» станет еще более сильной командой в атакующем плане. Опять же, забивать на «Этихаде» есть кому. Практически весь прошлый сезон «горожане» провели без чистого нападающего. Это не помешало им выиграть АПЛ с серьезным запасом по очкам и дойти до финала Лиги чемпионов. Возможно, креативный игрок сейчас нужен «Манчестер Сити» больше, чем завершитель.

Грилиш станет серьезным усилением для «горожан». Джек создает в среднем 3,34 голевых момента за матч и отдает 0,41 ассиста за 90 минут. Это второй лучший показатель в АПЛ. Выше только у Де Брюйне. Англичанина очень сложно остановить, когда он разгоняет атаку, или в игре 1/1. В прошлом сезоне Премьер-лиги на нем сфолили суммарно 110 раз – больше, чем на ком-либо другом в чемпионате, даже больше, чем на Месси (99 раз). Кроме того, капитан «Астон Виллы» входит в топ-10 игроков АПЛ по выигранным единоборствам (6-е место) и касаниям в штрафной площади соперника (8-е место). Грилиш также выполняет в среднем 2,7 успешных обводок за матч. По трем последним показателям он превосходит всех футболистов «Манчестер Сити».

Джек – хороший плеймейкер. В прошлом сезоне он выполнил 996 передач, 830 из которых оказались успешными. В среднем игрок выполняет 41 передачу за матч с точностью 83,3%. Уровень точности длинных пасов футболиста составляет 58,8%. Если брать статистику по направлению мяча, 31,6% передач Грилиша адресованы нападающим. В целом же, Грилиш отдал 81 ключевую передачу в прошлом сезоне. При этом Джек полезен и в обороне. Он выполняет 45,2% отборов, выигрывает 60,6% единоборств на земле и 48,1% – в воздухе. Помимо прочего, на счету игрока 12 перехватов в прошлом сезоне.

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Грилиш пребывает в системе «Астон Виллы» с шести лет. Это родной клуб для Джека, но, по данным СМИ, он дал предварительное согласие на переход в «Манчестер Сити». «Львы» пока не намерены отпускать своего лучшего игрока даже за большие деньги. На «Вилла Парк» хотят построить конкурентную команду вокруг капитана. Первый серьезный шаг в этом направлении уже сделан. В начале июня «Астон Вилла» подписала 24-летнего вингера «Норвича» Эмилиано Буэндия за 33 млн фунтов. Это рекордный трансфер в истории клуба. В прошлом сезоне аргентинец был признан лучшим игроком Чемпионшипа, записав на свой счет 15 голов и 17 результативных передач в 39-ти матчах.

В Бирмингеме утверждают, что подписали Буэндия не вместо Грилиша, а к нему. К тому же, новичок «Астон Виллы» действует в основном справа, а не слева. Джеку клуб готовит новый контракт, несмотря на то, что его действующее соглашение рассчитано еще на 4 года. «Львы» всеми силами пытаются удержать своего лучшего игрока, но рано или поздно он уйдет. В сентябре Грилишу исполнится 26 лет. Он выходит на пик формы и пребывает в подходящем возрасте для перехода на новый уровень. «Астон Вилла» – интересная, хороша и крепкая, но не чемпионская команда. «Львы» могут выдавать хорошие отрезки, но по итогу все равно оказываются в середине турнирной таблицы АПЛ.

«Манчестер Сити» готовится сделать официальное предложение «Астон Вилле» по Грилишу после Евро-2020. Наверняка, оно будет отклонено. Желание «львов» сохранить своего лучшего футболиста понятно. Но игроку нужно развиваться. Джек много сделал для родного клуба. Сначала он помог «львам» вернуться из Чемпионшипа в Премьер-лигу, а потом – сохранить прописку и закрепиться в элитном дивизионе. При высочайшей конкуренции в АПЛ потолок для «Астон Виллы» в ближайшие годы – Лига Европы или Лига конференций. Грилиш заслуживает того, чтобы играть в Лиге чемпионов и бороться за трофеи. Сейчас – лучшее время для того, чтобы сделать большой шаг вперед. После чемпионата Европы Джеку следует отдохнуть, а потом встретиться с руководством клуба, попрощаться с родным стадионом и пойти за мечтой.