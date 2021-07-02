Украина – Англия. Гол Довбика, проход Украины и другие ставки на 1/4

Игра состоится 3 июля

  • 02.07.2021 18:03
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Украина – Англия. Гол Довбика, проход Украины и другие ставки на 1/4
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины в четвертьфинале Евро! После поражения от Австрии в группе в это мало кто верил. Но факт остается фактом – Франция, Португалия, Германия и Нидерланды покинули турнир, а Украина всё еще на Евро. Выход в 1/4 уже сделал этот турнир одним из лучших в истории сборной. Но почему бы в матче с Англией не замахнуться на большее?

Коэффициенты Favbet: 8.8 – 4.5 – 1.45

Выход в полуфинал:

Украина – 5

Англия – 1.2

Во вторник команда Андрея Шевченко в драматическом поединке в дополнительное время вырвала победу над Швецией 2:1. Решающий гол на последней минуте забил вышедший на замену Артём Довбик. Для него это первый гол за сборную и сразу же настолько важный, который подарил настоящей праздник всей Украине, а сам Артём благодаря своему празднования стал настоящим героем мемов. Кстати, на то что Довбик вновь забьет коэффициент ровно 7, можно рискнуть.

Перед 1/8 Андрей Шевченко говорил, что задачу минимум команда уже выполнила (хотя правильнее было сказать, что за нее это сделали шведы и испанцы) и всё дальнейшее это уже «бонус». И если тогда эта фраза тренера вызвала в основном негативную реакцию, то сейчас он вполне может подобное говорить. К игре сборной Украины, безусловно, есть вопросы, но по факту она уже перевыполнила задачу на чемпионат и повторила свой лучший результат в истории (после 1/4 чемпионата мира-2006). Поражение от Англии не станет трагедией (в отличии от самих англичан, которые испытывают огромное давление со стороны болельщиков и прессы, их уже видят в финале), а победа продолжит украинскую сказку.

Безусловно, Англия – фаворит, причем не только в этой паре, но и вообще на победу на Евро. На проход англичан Favbet дает коэффициент 1.2, на победу на Евро – 2.9. Всё таки, если Англия пройдет Украину, то в полуфинале у нее будет не самый грозный соперник (по крайней мере на бумаге). Плюс полуфиналы и финал состоятся в Лондоне. В четвертьфинале Англия уверенно обыграла Германию 2:0 – снова забил Стерлинг и впервые на этом чемпионате отметился Кейн. Игра вряд ли порадовала зрителей, но победа над принципиальным соперником добыта.

В четырех матчах команда Саутгейта не пропустила ни одного гола, хотя и забила всего 4. Так что снова ждем довольно закрытый и осторожный матч, в котором Англия будет владеть перевесом, а Украина играть от обороны и искать свои шансы на контратаках. Если вспомним историю противостояния Украины и Англии, то увидим, что в 5 официальных матчах 2 победы у Англии, 2 ничьи и одна у нашей команды. Конечно, свою единственную победу Украина добыла, когда Англии уже ничего было не нужно. С другой стороны, обе победы англичан также были весьма проблемными. Евро-2012 и гол Девича вы все прекрасно помните, а в 2009-м Англия вырвала победу лишь на 85-й минуте. 

Резюмируем всё что выше. Англия – фаворит, но на легкую победу пусть не рассчитывает. Шансы Украины на проход не слишком высоки, но около 20% у нее есть, а это значительно больше, чем ноль. Так что поставить на проход Украины за коэффициент 5 – это не такое уж и безумие, тем более на этом Евро возможно всё.  Но объективно с точки зрения математики, статистики и здравого смысла лучше всего выглядит ставка на «тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.8. Выбор как всегда за вами

Прогноз от Favbet: тотал меньше 2.5 – 1.8

Патриотичный прогноз: проход Украины - 5

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Источник — Sport.ua

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