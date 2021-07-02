Украина – Англия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия.

«В плей-офф Евро Украина вышла с третьего места, а Англия – с первого. В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию (2:1), а англичане победили Германию (2:0).

Это будет восьмое противостояние Украины и Англии. Первые три встречи завершились победами Англии (2:0, 3:0 и 2:1). Затем выиграла Украина в Днепре (1:0) в 2009-м году. После той встречи была победа Англии (1:0), а также две ничьи 1:1 и 0:0.

Конечно, хочу, чтобы Украина прошла Англию. Буду болеть за украинскую сборную. После победного матча с шведами, думаю, уверенность, у ребят большая. Всякое может быть в этой игре с Англией. Как болельщик Украины, поставлю на проход команды Андрея Шевченко в полуфинал. И желаю этого сборной Украины. Конечно, будет очень тяжело с англичанами. Но ставлю на проход Украины. И здесь не важно, какая победа – в игровое время или по пенальти. Главное, чтобы Украина прошла дальше», - сказал Бартулович.

Матч Украина – Англия состоится 3-го июля. Начало встречи в 22:00.