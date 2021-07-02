Украина – Англия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз от эксперта на поединок 1/4 финала Евро-2020

  • 02.07.2021 16:59
  • 1502 просмотра
  • 0 комментариев
Украина – Англия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия.

«В плей-офф Евро Украина вышла с третьего места, а Англия – с первого. В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию (2:1), а англичане победили Германию (2:0).

Это будет восьмое противостояние Украины и Англии. Первые три встречи завершились победами Англии (2:0, 3:0 и 2:1). Затем выиграла Украина в Днепре (1:0) в 2009-м году. После той встречи была победа Англии (1:0), а также две ничьи 1:1 и 0:0.

Конечно, хочу, чтобы Украина прошла Англию. Буду болеть за украинскую сборную. После победного матча с шведами, думаю, уверенность, у ребят большая. Всякое может быть в этой игре с Англией. Как болельщик Украины, поставлю на проход команды Андрея Шевченко в полуфинал. И желаю этого сборной Украины. Конечно, будет очень тяжело с англичанами. Но ставлю на проход Украины. И здесь не важно, какая победа – в игровое время или по пенальти. Главное, чтобы Украина прошла дальше», - сказал Бартулович.

Матч Украина – Англия состоится 3-го июля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности