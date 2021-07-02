Гарет САУТГЕЙТ: «Меня очень впечатлила работа Шевченко»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением по поводу соперника по четвертьфиналу Евро-2020, сборной Украины:

«Мы знаем, что Украина – хорошая команда. Меня очень впечатлила работа Шевченко. Осенью у них было пару неприятных результатов в Лиге наций, но они справились. Добились отличного результата во Франции в квалификации чемпионата мира и на этой неделе здорово сыграли со Швецией.

Так что если мы предоставим им пространство для маневра, они пойдут вперед, а у них есть опасные нападающие».

Матч Украина – Англия пройдет в субботу, 3 июля в Риме.