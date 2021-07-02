Гарет САУТГЕЙТ: «Меня очень впечатлила работа Шевченко»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением по поводу соперника по четвертьфиналу Евро-2020, сборной Украины:
«Мы знаем, что Украина – хорошая команда. Меня очень впечатлила работа Шевченко. Осенью у них было пару неприятных результатов в Лиге наций, но они справились. Добились отличного результата во Франции в квалификации чемпионата мира и на этой неделе здорово сыграли со Швецией.
Так что если мы предоставим им пространство для маневра, они пойдут вперед, а у них есть опасные нападающие».
Матч Украина – Англия пройдет в субботу, 3 июля в Риме.
Источник — УЕФА
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