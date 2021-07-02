Подолье приступило к подготовке к новому сезону

Команда из Хмельницкого 5 июля проведет первый спарринг

  • 02.07.2021 16:20
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Подолье приступило к подготовке к новому сезону
© ФК Подолье

Дебютанты Первой лиги - футболисты «Подолья» начали подготовку к новому сезону.

Команда из Хмельницкого 5 июля проведет первый контрольный поединок - с соседями из «Эпицентра». Также запланированы спарринги с «Волынью», винницкой «Нивой», «Львовом» и «Колосом».

3-го июля в тренировочном лагере «Подолья» должны появиться несколько потенциальных новичков.

Главный тренер Виталий Костышин не скрывает, что если они окажутся сильнее тех футболистов, что уже есть в «Подолье», то кадровых пертурбаций не избежать.

После заключительного спарринга - с «Колосом», станет известно, будут ли подоляне арендовать игроков из элитных клубов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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