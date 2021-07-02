ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала молодого вратаря Шахтера

«Александрия» объявила о подписании вратаря Георгия Ермакова. Права на игрока принадлежат «Шахтеру», а в новую команду он перешел на правах аренды.

Аренда рассчитана на 1 год.

19-летний Ермаков ранее уже выступал за юниорский состав «Александрии» на правах аренды.

Летом команда потеряла многолетнего основного вратаря Юрия Панькива, который перебрался в «Рух».