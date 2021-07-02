ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала молодого вратаря Шахтера

«Александрия» объявила о подписании вратаря Георгия Ермакова. Права на игрока принадлежат «Шахтеру», а в новую команду он перешел на правах аренды.
Аренда рассчитана на 1 год.
19-летний Ермаков ранее уже выступал за юниорский состав «Александрии» на правах аренды.
Летом команда потеряла многолетнего основного вратаря Юрия Панькива, который перебрался в «Рух».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Александрия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.