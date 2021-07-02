ФОТО. Вратари сборной Украины посетили Колизей

Футболисты настраиваются на матч 1/4 финала Евро-2020 против Англии

  • 02.07.2021 13:16
  • 2989 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Вратари сборной Украины посетили Колизей
© Instagram

В пятницу, 2 июля, вратари сборной Украины Андрей Пятов, Георгий Бущан и Анатолий Трубин посетили римский Колизей. Компанию им составил тренер голкиперов Педро Харо.

«Дороги привели туда, куда нужно!», — прокомментировал Пятов совместное фото, намекая на поговорку «все дороги ведут в Рим».

В субботу, 3 июля, в Риме состоится матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 02.07.2021 14:27
    0
    Рим кончно офигенный город, куда не ступишь везде история!
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 02.07.2021 14:27
    0
    Рим кончно офигенный город, куда не ступишь везде история!
    Ссылка
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