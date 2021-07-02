ФОТО. Вратари сборной Украины посетили Колизей

В пятницу, 2 июля, вратари сборной Украины Андрей Пятов, Георгий Бущан и Анатолий Трубин посетили римский Колизей. Компанию им составил тренер голкиперов Педро Харо.

«Дороги привели туда, куда нужно!», — прокомментировал Пятов совместное фото, намекая на поговорку «все дороги ведут в Рим».

В субботу, 3 июля, в Риме состоится матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.