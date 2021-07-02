Сергей КРАВЧЕНКО: «Хорошо, что мало кто ждет от Украины победы»

Груз ответственности будет давить на Англию, уверен специалист

  • 02.07.2021 12:50
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Сергей КРАВЧЕНКО: «Хорошо, что мало кто ждет от Украины победы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

38-летний украинский хавбек «Черноморца» Сергей Кравченко поделился ожиданиями от поединка 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия.

«Не люблю, когда прогнозируют не то, что думают на самом деле. Да, я всем сердцем будут болеть за сборную Украины, но понимаю, что Англия — явный фаворит. В сборной этой страны собраны классные и мощные исполнители, которые выступают на высочайшем уровне — не раз в год и не только в Лиге чемпионов. Но это и хорошо, что от нас мало кто ждет победы. На украинских футболистов ничего не давит, и, если они пройдут, то это будет огромная сенсация. Зато Англия может многое потерять. Груз ответственности будет давить на нее, а не на Украину», — считает Кравченко.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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