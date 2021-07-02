Dynamo Kyiv TV выходит в открытый доступ

Киевское «Динамо» начинает тестовое вещание канала Dynamo Kyiv TV в открытом доступе.

С 1-го июля на платформе Hmara.TV доступен просмотр части планируемого контента клубного телеканала. На данный момент это будет доступ к архивным и актуальным поединкам динамовской команды.

В то же время Dynamo Kyiv TV готовит к запуску полноценный эксклюзивный контент о жизни первой команды и всего клуба.

О сроках полноценного запуска клубного телеканала будет сообщено дополнительно.