Dynamo Kyiv TV выходит в открытый доступ

Тестовое вещание уже стартовало

  • 02.07.2021 12:14
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Dynamo Kyiv TV выходит в открытый доступ
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» начинает тестовое вещание канала Dynamo Kyiv TV в открытом доступе.

С 1-го июля на платформе Hmara.TV доступен просмотр части планируемого контента клубного телеканала. На данный момент это будет доступ к архивным и актуальным поединкам динамовской команды.

В то же время Dynamo Kyiv TV готовит к запуску полноценный эксклюзивный контент о жизни первой команды и всего клуба.

О сроках полноценного запуска клубного телеканала будет сообщено дополнительно.

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Источник — ФК Динамо Киев

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