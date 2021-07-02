Dynamo Kyiv TV выходит в открытый доступ

Киевское «Динамо» начинает тестовое вещание канала Dynamo Kyiv TV в открытом доступе.
С 1-го июля на платформе Hmara.TV доступен просмотр части планируемого контента клубного телеканала. На данный момент это будет доступ к архивным и актуальным поединкам динамовской команды.
В то же время Dynamo Kyiv TV готовит к запуску полноценный эксклюзивный контент о жизни первой команды и всего клуба.
О сроках полноценного запуска клубного телеканала будет сообщено дополнительно.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.