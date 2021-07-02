ГРИЛИШ: «Я, Санчо, Стерлинг, Фоден. Страшно подумать, насколько мы хороши»

Хавбек сборной Англии Джек Грилиш высокомерно высказался о составе английской команды.

«В сборной Англии 6 игроков на флангах рядом с Кейном, которые действительно могли бы играть в большинстве клубов мира. Я, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд, Рахим Стерлинг, Фил Фоден, Букайо Сака. Страшно от того, насколько мы хороши. Это не высокомерие или что-то подобное, просто правда.

Саутгейт не может выпустить всех шестерых, но он делает все, чтобы у каждого было ощущение вовлеченности. Он по-прежнему ежедневно общается со всеми», — сказал Грилиш.

Напомним, что в четвертьфинале Англия сыграет с Украиной. Матч состоится 3 июля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Грилиш согласовал контракт с «Манчестер Сити».