ГРИЛИШ: «Я, Санчо, Стерлинг, Фоден. Страшно подумать, насколько мы хороши»

Хавбек сборной Англии не слишком скромен

  • 02.07.2021 12:02
  • 1941 просмотр
  • 2 комментария
ГРИЛИШ: «Я, Санчо, Стерлинг, Фоден. Страшно подумать, насколько мы хороши»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Англии Джек Грилиш высокомерно высказался о составе английской команды.

«В сборной Англии 6 игроков на флангах рядом с Кейном, которые действительно могли бы играть в большинстве клубов мира. Я, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд, Рахим Стерлинг, Фил Фоден, Букайо Сака. Страшно от того, насколько мы хороши. Это не высокомерие или что-то подобное, просто правда.

Саутгейт не может выпустить всех шестерых, но он делает все, чтобы у каждого было ощущение вовлеченности. Он по-прежнему ежедневно общается со всеми», — сказал Грилиш.

Напомним, что в четвертьфинале Англия сыграет с Украиной. Матч состоится 3 июля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Грилиш согласовал контракт с «Манчестер Сити».

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Источник — Goal.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 02.07.2021 12:39
    +2
    Побольше бы таких интервью. Оч надеюсь, что наши футболисты это читают.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2021 12:27
    +3
    отлично.
    Надеюсь Гарет такого же мнение.
    Мужики вы уже чемпионы Европы чего уж там
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2021 12:27
    +3
    отлично.
    Надеюсь Гарет такого же мнение.
    Мужики вы уже чемпионы Европы чего уж там
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 02.07.2021 12:39
    +2
    Побольше бы таких интервью. Оч надеюсь, что наши футболисты это читают.
    Ссылка
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