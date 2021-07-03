В субботу, 3 июля, состоится поединок 1/4 финала Кубка Америки между сборными Бразилии и Чили.
Матч пройдет на Олимпийском стадионе Нилтона Сантоса в Рио-де-Жанейро. Стартовый свисток встречи прозвучит в 03:00 по киевскому времени.
Бразилия - Чили. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки
В прямом эфире поединок Бразилия - Чили покажет видеосервис MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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