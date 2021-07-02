Олег САЛЕНКО: «Испания набирает обороты с каждым матчем»

Специалист считает, что испанская команды обыграет Швейцарию в 1/4 финала Евро-2020

  • 02.07.2021 11:29
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Олег САЛЕНКО: «Испания набирает обороты с каждым матчем»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Олег Саленко поделился ожиданиями от поединка 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания.

«Швейцария приятно удивляет на этом турнире, однако Испания набирает обороты с каждым матчем. Эту команду я считаю одним из претендентов на победу на Евро.

Не думаю, что швейцарцы будут закрываться, но и в открытый футбол они играть не будут. Предположу, что подопечные Владимира Петковича будут действовать в рваном темпе, когда нужно, команда отойдет к своим воротам, и, когда ситуация того потребует, попытается взвинтить темп. Психологически швейцарцы будут готовы к поединку, поскольку на прошлой стадии от их рук пострадала Франция — чемпион мира. Тем не менее, в явные фавориты я все-таки запишу сборную Испании, у которой есть командная игра, в отличие от тех же французов со звездным набором исполнителей…», — считает Саленко.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания состоится в пятницу, 2 июля, в 19:00 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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