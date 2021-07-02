Тарас СТЕПАНЕНКО: «После Швеции ночь не спал, много эмоций»

Хавбек готовится к четвертьфиналу Евро-2020

  • 02.07.2021 11:51
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «После Швеции ночь не спал, много эмоций»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал об эмоциях после победы над Швецией и выхода в четвертьфинал Евро-2020.

«Плохо спал после Швеции, много эмоций. Можно сказать, ночь не спал, а потом в аэропорт. Все ребята устали, но скоро будем к Англии готовиться».

«Физически тяжело, но еще тяжелее эмоционально, потому что постоянно в закрытом пространстве. И вот сейчас хотя бы были перелеты в Шотландию, а теперь Италию».

«Я нормально себя чувствую, ведь после побед восстановление после побед проходит быстрее», - сказал Степаненко.

Матч с Англией состоится 3 июля.

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Источник — YouTube

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