Тарас СТЕПАНЕНКО: «После Швеции ночь не спал, много эмоций»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал об эмоциях после победы над Швецией и выхода в четвертьфинал Евро-2020.

«Плохо спал после Швеции, много эмоций. Можно сказать, ночь не спал, а потом в аэропорт. Все ребята устали, но скоро будем к Англии готовиться».

«Физически тяжело, но еще тяжелее эмоционально, потому что постоянно в закрытом пространстве. И вот сейчас хотя бы были перелеты в Шотландию, а теперь Италию».

«Я нормально себя чувствую, ведь после побед восстановление после побед проходит быстрее», - сказал Степаненко.

Матч с Англией состоится 3 июля.