Манчестер Юнайтед ведет переговоры по трансферу Варана

После Санчо МЮ готовы совершить еще одно громкое подписание

  • 02.07.2021 11:02
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Манчестер Юнайтед ведет переговоры по трансферу Варана
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» этим летом активно действует на трансферном рынке. Как сообщает источник, английский клуб ведет переговоры по защитнику «Реала» Рафаэлю Варану.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Варана за 50 миллионов евро, однако теперь может принять предложение в размере 43 млн, так как клуб нуждается в деньгах.

Напомним, что Варан отказался продлять контракт с мадридским клубом.

В сезоне 2020/21 Варан сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил два мяча.

Ранее «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро купил Джейдона Санчо.

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Источник — The Times

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