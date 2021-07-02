Манчестер Юнайтед ведет переговоры по трансферу Варана

«Манчестер Юнайтед» этим летом активно действует на трансферном рынке. Как сообщает источник, английский клуб ведет переговоры по защитнику «Реала» Рафаэлю Варану.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Варана за 50 миллионов евро, однако теперь может принять предложение в размере 43 млн, так как клуб нуждается в деньгах.

Напомним, что Варан отказался продлять контракт с мадридским клубом.

В сезоне 2020/21 Варан сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил два мяча.

Ранее «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро купил Джейдона Санчо.