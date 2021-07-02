Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 2-е июля

Второго июля продолжатся матчи с участием украинок на Уимблдоне.
В пятницу на корты выйдут три представительницы нашей страны, но Людмила Киченок и Марта Костюк сыграют по два матча.
Корт №6 (первый запуск, 13:00)
Первый круг. Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) – Магда Линетт/Алисия Росольска (Польша)
Корт №15 (второй запуск, 14:30*)
Второй круг. Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) [13] – Сабрина Сантамария/Тамара Зиданшек (США/Словения)
Корт №10 (третий запуск, 16:00*)
Первый круг. Марта Костюк/Алена Остапенко (Украина/Латвия) – Белинда Бенчич/София Кенин (Швейцария/США)
Корт №6 (четвертый запуск, 17:30*)
Первый круг. Людмила Киченок/Оливер Марах (Украина/Австрия) – Джулиана Олмос/Сантьяго Гонсалес (Мексика)
Корт №14 (пятый запуск, 19:30*)
Первый круг. Марта Костюк/Макс Пёрселл (Украина/Австралия) – Мария Боузкова/Марк Лопес (Чехия/Испания)
* ориентировочное время
Источник — Sport.ua
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