Альтман вошел в тренерский штаб Балкан, где будет работать вместе с сыном

Известный отечественный специалист Семен Альтман вошел в тренерский штаб «Балкан», выступающих во Второй лиге.

Условия и сроки сотрудничества 75-летнего Альтмана с «Балканами» не сообщаются. Он будет помогать 43-летнему главному тренеру команды Денису Колчину.

Интересно также, что в тренерский штаб «Балкан» входит сын Семена Альтмана Геннадий, который является тренером вратарей команды.

Последним местом работы Семена Альтмана была сборная Молдовы, с поста главного тренера которой специалист был уволен осенью 2019 года.

Минувший сезон «Балканы» завершили на 8-м месте в группе Б Второй лиги.