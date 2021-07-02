Альтман вошел в тренерский штаб Балкан, где будет работать вместе с сыном

Известный отечественный специалист Семен Альтман вошел в тренерский штаб «Балкан», выступающих во Второй лиге.
Условия и сроки сотрудничества 75-летнего Альтмана с «Балканами» не сообщаются. Он будет помогать 43-летнему главному тренеру команды Денису Колчину.
Интересно также, что в тренерский штаб «Балкан» входит сын Семена Альтмана Геннадий, который является тренером вратарей команды.
Последним местом работы Семена Альтмана была сборная Молдовы, с поста главного тренера которой специалист был уволен осенью 2019 года.
Минувший сезон «Балканы» завершили на 8-м месте в группе Б Второй лиги.
Источник — ФК Балканы
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