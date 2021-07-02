Альтман вошел в тренерский штаб Балкан, где будет работать вместе с сыном

75-летний специалист почти два года оставался без активной работы в футболе

  • 02.07.2021 09:56
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Альтман вошел в тренерский штаб Балкан, где будет работать вместе с сыном
© context.crimea.ua. Семен Альтман

Известный отечественный специалист Семен Альтман вошел в тренерский штаб «Балкан», выступающих во Второй лиге.

Условия и сроки сотрудничества 75-летнего Альтмана с «Балканами» не сообщаются. Он будет помогать 43-летнему главному тренеру команды Денису Колчину.

Интересно также, что в тренерский штаб «Балкан» входит сын Семена Альтмана Геннадий, который является тренером вратарей команды.

Последним местом работы Семена Альтмана была сборная Молдовы, с поста главного тренера которой специалист был уволен осенью 2019 года.

Минувший сезон «Балканы» завершили на 8-м месте в группе Б Второй лиги.

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Источник — ФК Балканы

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