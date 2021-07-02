ХАЦКЕВИЧ: «Где украинцы, а где россияне? Россия выглядит примитивно»

Специалист поделился мнением о выступлении сборных на Евро-2020

  • 02.07.2021 09:42
  • 2115 просмотров
  • 2 комментария
ХАЦКЕВИЧ: «Где украинцы, а где россияне? Россия выглядит примитивно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и российского «Ротора» Александр Хацкевич сравнил сборные Украины и России на Евро-2020.

«Где украинцы, а где россияне? На сегодняшний момент сравнивать нечего. Сборная Украины дошла до четвертьфинала, плюс они показывают игру, видно, что они намного интереснее. Сборной России нужно менять структуру игры, потому что все выглядит очень примитивно.

Конечно, за весь турнир накопилось какая-то усталость, но украинцы на протяжении игры со шведами показали, что в плане функционала они больших проблем не имеют. Что касается сборной Англии, то у них молодая команда, но не надо забывать, что и состав украинцев тоже состоит из молодежи. Здесь шансы 50 на 50. Андрей Шевченко прививает сборной игру первым номером. Во многих встречах они показывают, что хотят играть с мячом. Игра первым номером для украинцев — это не нововведение. У них есть хороший подбор игроков, которые умеют работать с мячом и не хотят с ним расставаться», — считает Хацкевич.

В 1/4 финала Евро-2020 Украина сыграет с Англией. Россия не смогла выйти из группы.

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Источник — Р-Спорт

(6 голосов)

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Комментарии
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 02.07.2021 10:04
    0
    А где беларусы?
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 02.07.2021 09:54
    0
    Добре що ти злиняв, з Нашої неньки України, бо гра від твоїх Динамівців була би ЖАХом у нинішній сбірній.
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 02.07.2021 09:51
    +1

    сколько можно...
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 02.07.2021 09:51
    +1

    сколько можно...
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 02.07.2021 10:04
    0
    А где беларусы?
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 02.07.2021 09:54
    0
    Добре що ти злиняв, з Нашої неньки України, бо гра від твоїх Динамівців була би ЖАХом у нинішній сбірній.
    Ссылка
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