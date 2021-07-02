ХАЦКЕВИЧ: «Где украинцы, а где россияне? Россия выглядит примитивно»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и российского «Ротора» Александр Хацкевич сравнил сборные Украины и России на Евро-2020.

«Где украинцы, а где россияне? На сегодняшний момент сравнивать нечего. Сборная Украины дошла до четвертьфинала, плюс они показывают игру, видно, что они намного интереснее. Сборной России нужно менять структуру игры, потому что все выглядит очень примитивно.

Конечно, за весь турнир накопилось какая-то усталость, но украинцы на протяжении игры со шведами показали, что в плане функционала они больших проблем не имеют. Что касается сборной Англии, то у них молодая команда, но не надо забывать, что и состав украинцев тоже состоит из молодежи. Здесь шансы 50 на 50. Андрей Шевченко прививает сборной игру первым номером. Во многих встречах они показывают, что хотят играть с мячом. Игра первым номером для украинцев — это не нововведение. У них есть хороший подбор игроков, которые умеют работать с мячом и не хотят с ним расставаться», — считает Хацкевич.

В 1/4 финала Евро-2020 Украина сыграет с Англией. Россия не смогла выйти из группы.