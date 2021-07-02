Олег САЛЕНКО: «В защите Англии будут дырки. Украине нужно в них пролезть»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Олег Саленко поделился ожиданиями от поединка 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия.

«Сборная Англии, на мой взгляд, сейчас находится в хорошем состоянии. Забил Гарри Кейн, которого может прорвать. Британцы на этом Евро еще не пропускали, они в каждом поединке играли на результат. Будут ли подопечные Гарета Саутгейта так же действовать и в матче с Украиной? Сомневаюсь. Англичане — фаворит противостояния, они попытается взять игру под свой контроль, поэтому у украинцев будет возможность пролезать в дырки, а они в защите соперника обязательно будут.

И не стоит забывать, что матч состоится в Риме, а не в Лондоне, где англичане проводили все предыдущие поединки. В Италии, уверен, больше поддержки будет у «сине-желтых». Также очень важно, чтобы основным футболистам сборной Украины хватило сил, поскольку скамейка у украинской команды не такая длинная, как у соперника. Также преимущество подопечных Андрея Шевченко состоит в том, что на них не будет так давить результат, как на британцев, от которых в Англии все ждут победы на Евро», — считает Саленко.

Поединок 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.