Олег САЛЕНКО: «В защите Англии будут дырки. Украине нужно в них пролезть»

Специалист считает, что на подопечных Андрея Шевченко не будет давить результат в 1/4 финала Евро

  • 02.07.2021 09:18
  • 1066 просмотров
  • 1 комментарий
Олег САЛЕНКО: «В защите Англии будут дырки. Украине нужно в них пролезть»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Олег Саленко поделился ожиданиями от поединка 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия.

«Сборная Англии, на мой взгляд, сейчас находится в хорошем состоянии. Забил Гарри Кейн, которого может прорвать. Британцы на этом Евро еще не пропускали, они в каждом поединке играли на результат. Будут ли подопечные Гарета Саутгейта так же действовать и в матче с Украиной? Сомневаюсь. Англичане — фаворит противостояния, они попытается взять игру под свой контроль, поэтому у украинцев будет возможность пролезать в дырки, а они в защите соперника обязательно будут.

И не стоит забывать, что матч состоится в Риме, а не в Лондоне, где англичане проводили все предыдущие поединки. В Италии, уверен, больше поддержки будет у «сине-желтых». Также очень важно, чтобы основным футболистам сборной Украины хватило сил, поскольку скамейка у украинской команды не такая длинная, как у соперника. Также преимущество подопечных Андрея Шевченко состоит в том, что на них не будет так давить результат, как на британцев, от которых в Англии все ждут победы на Евро», — считает Саленко.

Поединок 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Yaroslav1107
    online
      Yaroslav1107, 02.07.2021 09:51
    0
    Тебя забыли спросить
    Ссылка
    Yaroslav1107
    online
      Yaroslav1107, 02.07.2021 09:51
    0
    Тебя забыли спросить
    Ссылка
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