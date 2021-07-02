ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июля

В пятницу, 2 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:00. Швейцария - Испания 5,84 - 4,03 - 1,66
ХОККЕЙ
03:00. Монреаль - Тампа - Бэй 2,84 - 3,93 - 2,29
ТЕННИС
16:30. Джокович - Кудла 1,00 - 19,77
19:00. Шаповалов - Маррей 1,33 - 3,77
13:00. Калинина - Ди Джузеппе 1,12 - 5,57
15:30. Жабер - Мугуруса 2,19 - 1,87
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Виталий Петровский, Sport.ua
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