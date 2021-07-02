Бельгия – Италия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Бельгия – Италия.

«В 1/8 финала Бельгия победила Португалию со счетом 1:0. Победным голом отличился Торган Азар перед самым перерывом. Италия выбила Австрию в очень непростом поединке. После нулевой ничьи в основное время итальянцы выиграли дополнительное время со счетом 2:1. На голы Кьезы и Пессины Австрия ответила точным ударом Калайджича.

На Евро-2016 в рамках группового раунда Италия обыграла Бельгию со счетом 2:0. На групповой стадии Евро-2000 итальянцы также обыграли бельгийцев со счетом 2:0. На Евро-1980 также в группе соперники сыграли вничью 0:0. Но теперь сборные Бельгии и Италии сыграют в рамках плей-офф чемпионата Европы.

Я считаю бельгийцев фаворитами этого Евро. В этой игре я поставлю на победу Бельгии, потому что в матче Италия – Австрия меня «Скуадра Адзурра» не сильно впечатлила. Поставлю на то, что бельгийцы пройдут в полуфинал Евро», - сказал Бартулович.

Матч Бельгия – Италия состоится 2-го июля. Начало встречи в 22:00.