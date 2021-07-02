Швейцария – Испания. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария – Испания.

«В 1/8 финала сборная Швейцарии, уступая по ходу встречи 1:3, отыгралась, после голов Сеферовича на 81-й минуте и Гаврановича на 90-й минуте. В итоге встреча завершилась со счетом 3:3, а в дополнительное время голов не было. В серии пенальти победила 5:4 Швейцария. За Францию решающий одиннадцатиметровый не реализовал Мбаппе, удар которого парировал Зоммер. Испания по похожему сценарию играла с Хорватией. Испанцы вели 3:1, но хорваты, начиная с 85-й минуты после голов Оршича и Пашалича сделали счет 3:3. В овертайме Испания победила после голов Мораты и Оярсабаля. В итоге «Фурия Роха» одержала победу 5:3 и прошла в четвертьфинал Евро.

В 2020-м году Испания и Швейцария играли в одной группе Лиги наций, где также была Украина. Тогда Испания победила Швейцарию (1:0) на своем поле, а в Базеле была зафиксирована ничья 1:1.

Очень тяжело что-то предсказать в этом матче. От швейцарцев после прохода главного фаворита Евро Франции можно теперь ожидать всего. Испанцы прошли Хорватию также в напряженном матче. Тяжело что-то предсказывать, но поставлю на проход Испании. Но Испании нелегко будет это сделать. Возможно, испанцы пройдут Швейцарию даже в серии пенальти», - сказал Бартулович.

Матч Швейцария – Испания состоится 2-го июля. Начало встречи в 19:00.