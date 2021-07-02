Чехия – Дания. Прогноз на матч Артема Федецкого

Прогноз от эксперта на поединок Евро-2020

  • 02.07.2021 04:23
  • 176 просмотров
  • 0 комментариев
Чехия – Дания. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро Чехия – Дания.

«Дания, набрав 3 очка, вышла в плей-офф Евро со второго места, а Чехия с 4 баллами – с третьего.

В 1/8 финала команды победили, не пропустив. Чехи переиграли сборную Нидерландов (2:0), а датчане оказались сильнее Уэльса (4:0).

Мне датчане очень нравятся. Чехи играют где-то дисциплинированно и от обороны. Я смотрел матч чехов с шотландцами. И хоть Шотландия очень прилично сыграла, Чехия победила в той встрече 2:0. У чехов в игре главные нюансы – это самоотдача, дисциплинированная игра в обороне и максимальная концентрация. Чехи стараются максимально уберечь свои ворота от пропущенных мячей и максимум выжать из полумоментов в атаке.

У Дании в начале Евро был такой неприятный момент с Кристианом Эриксенем. Команда потеряла своего лидера, но она в следующих матчах выглядела прилично. У Уэльса не было шансов в матче с датчанами, которые вынесли оппонента со счетом 4:0.

Я поставлю на победу датчан. Если брать фору, мне кажется, что Дания минимум в один мяч выиграет. А может они пробьют и фору (-1,5), победив в два мяча. По счету поставлю 3:1 на датчан», - сказал Федецкий.

Матч Чехия – Дания состоится 3-го июля. Начало встречи в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности