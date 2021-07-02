Чехия – Дания. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро Чехия – Дания.

«Дания, набрав 3 очка, вышла в плей-офф Евро со второго места, а Чехия с 4 баллами – с третьего.

В 1/8 финала команды победили, не пропустив. Чехи переиграли сборную Нидерландов (2:0), а датчане оказались сильнее Уэльса (4:0).

Мне датчане очень нравятся. Чехи играют где-то дисциплинированно и от обороны. Я смотрел матч чехов с шотландцами. И хоть Шотландия очень прилично сыграла, Чехия победила в той встрече 2:0. У чехов в игре главные нюансы – это самоотдача, дисциплинированная игра в обороне и максимальная концентрация. Чехи стараются максимально уберечь свои ворота от пропущенных мячей и максимум выжать из полумоментов в атаке.

У Дании в начале Евро был такой неприятный момент с Кристианом Эриксенем. Команда потеряла своего лидера, но она в следующих матчах выглядела прилично. У Уэльса не было шансов в матче с датчанами, которые вынесли оппонента со счетом 4:0.

Я поставлю на победу датчан. Если брать фору, мне кажется, что Дания минимум в один мяч выиграет. А может они пробьют и фору (-1,5), победив в два мяча. По счету поставлю 3:1 на датчан», - сказал Федецкий.

Матч Чехия – Дания состоится 3-го июля. Начало встречи в 19:00.