Тренер Швейцарии: «Хотим продолжать идти вперед»

Владимир Петкович – о предстоящем поединке с Испанией

  • 02.07.2021 04:04
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Тренер Швейцарии: «Хотим продолжать идти вперед»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Петкович

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Испании.

«Конечно, когда не хватает такого влиятельного игрока, как Джака, каждый игрок на поле должен выкладываться на десять процентов больше. Они должны бежать, быть агрессивными, и я уверен, что мы увидим это завтра.

Испания - техничная и трудолюбивая команда. Мы знаем это по нашим предыдущим матчам. Они фавориты, но мы хотим достичь своих целей и продолжать идти вперед», - сказал Петкович.

Матч Швейцария – Испания состоится в пятницу, 2 июля. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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