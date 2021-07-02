Украина – Англия. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро Украина – Англия.

«В 1/8 финала Евро сборная Украины на стадионе в Глазго победила Швецию со счетом 2:1, а Англия на «Уэмбли» переиграла со счетом 2:0 Германию.

Украинская сборная семь раз встречалась с англичанами. Украина один раз у Англии выиграла в 2009 году со счетом 1:0 благодаря голу Сергея Назаренко. Также четыре раза сборная Украины уступила англичанам.

Дважды мы сыграли вничью. В одном из этих поединков осенью 2013-го года я принимал участие. Это была игра отбора чемпионата мира-2014 в Киеве, и мы сыграли 0:0. С тех пор Украина и Англия сыграют впервые.

Я верю в проход нашей сборной в полуфинал. У меня нет такого мандража, какой был в первых матчах группового этапа. Сейчас я более спокойный и, думаю, у ребят то же самое. Морального давления на Украину уже никакого нет.

Мне кажется, нашим ребятам под силу пройти Англию. Тем более после такого матча с Швецией. Другой вопрос: как они будут себя физически чувствовать. Но, думаю, они должны быть готовы прежде всего в моральном плане. На них ничего не будет давить. Украинским футболистам нужно стараться играть в футбол, в который им скажет играть на установке тренерский штаб сборной», - сказал Федецкий.

Матч Украина – Англия состоится 3-го июля. Начало встречи в 22:00.