Бельгия – Италия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз от эксперта на поединок 1/4 финала Евро-2020

  • 02.07.2021 03:05
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Бельгия – Италия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Бельгия – Италия.

«На групповой стадии Бельгия с 9 очками выиграла группу В, а Италия также с 9 баллами победила в квартете А.

В 1/8 финала команды сыграли непростые матчи. Бельгийцы со счетом 1:0 обыграли Португалию, а итальянцы оказались сильнее Австрии (2:1). Добавим, что Скуадра Адзурра одержала победу уже в дополнительное время.

22 раза встречались между собой оппоненты (14 побед Италии, 4 виктории Бельгии и 4 ничьи).

Это будет очень интересный матч. Думаю, будет заруба. Обе команды хорошие, но, мне кажется, что все-таки Италия пройдет Бельгию. В поединке может быть и дополнительное время, но я поставлю на проход Италии», - сказал Козьбан.

Матч Бельгия – Италия состоится 2-го июля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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