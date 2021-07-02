Бразилия – Чили. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз от эксперта на поединок Кубка Америки

  • 02.07.2021 02:28
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Бразилия – Чили. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/4 финала Копа Америка Бразилия – Чили.

«Бразилия с 10 баллами выиграла группу В, а сборная Чили с 5 очками финишировала четвертой.

78 раз встречались между собой бразильцы и чилийцы. 54 раза выиграла Бразилия, 8 раз триумфовали чилийцы и еще 16 раз поединки завершились вничью.

К слову, в Рио-де-Жанейро встретятся две сборные, которые выиграли три предыдущих трофея Копа Америка. Национальная команда Чили побеждала в 2015 и 2016 (домашний для чилийцев) годах, а Бразилия выиграла также домашний Копа Америка в 2019 году.

Интересный матч будет. У Чили неплохая команда. Бразилия, конечно, тоже хорошая и к тому же она хозяйка этого Копа Америка. По полю хорошо несутся они. Поставлю на проход бразильцев. Мне кажется, все-таки посильнее они будут чилийцев. Думаю, бразильцы пройдут дальше в полуфинал, хотя будет нелегко им в матче с Чили», - сказал Козьбан.

Матч Бразилия – Чили состоится 3-го июля. Начало встречи в 03:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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