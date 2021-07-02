Украина – Англия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз от эксперта на поединок 1/4 финала Евро-2020

  • 02.07.2021 01:50
  • 85 просмотров
  • 0 комментариев
Украина – Англия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия.

«В 1/8 финала Украина вышла с третьего места, а Англия – с первого. Украинская сборная обыграла Швецию со счетом 2:1 благодаря точному удару Александра Зинченко и победному голу Артема Довбика в дополнительное время. Англичане оказались сильнее Германии (2:0), благодаря голам Рахима Стерлинга и Харри Кейна.

Что касается статистики, то семь раз играли между собой Украина и Англия (1 победа нашей сборной, 4 виктории англичан и 2 ничьи).
Поставим все-таки на нашу сборную. Не можем не верить в Украину. Хотя Англия вообще не пропускала еще на этом чемпионате Европы. Это такой нелегкий соперник для Украины. Но я так скажу: если Украина пройдет Англию, значит мы выйдем в финал Евро. Это мое такое чувство. Если пройдем Англию – значит мы будем играть в финале Евро. Есть такая чуйка. Поставлю, что мы пройдем Англию. Да, это будет нелегко, но поставим на проход Украины», - сказал Козьбан.

Матч Украина – Англия состоится 3-го июля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности