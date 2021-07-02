Украина – Англия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия.

«В 1/8 финала Украина вышла с третьего места, а Англия – с первого. Украинская сборная обыграла Швецию со счетом 2:1 благодаря точному удару Александра Зинченко и победному голу Артема Довбика в дополнительное время. Англичане оказались сильнее Германии (2:0), благодаря голам Рахима Стерлинга и Харри Кейна.

Что касается статистики, то семь раз играли между собой Украина и Англия (1 победа нашей сборной, 4 виктории англичан и 2 ничьи).

Поставим все-таки на нашу сборную. Не можем не верить в Украину. Хотя Англия вообще не пропускала еще на этом чемпионате Европы. Это такой нелегкий соперник для Украины. Но я так скажу: если Украина пройдет Англию, значит мы выйдем в финал Евро. Это мое такое чувство. Если пройдем Англию – значит мы будем играть в финале Евро. Есть такая чуйка. Поставлю, что мы пройдем Англию. Да, это будет нелегко, но поставим на проход Украины», - сказал Козьбан.

Матч Украина – Англия состоится 3-го июля. Начало встречи в 22:00.