Карпаты пригласили в команду 14 новых игроков

Львовяне станут главными претендентами на повышение в классе

  • 02.07.2021 01:35
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Карпаты пригласили в команду 14 новых игроков
© Footboom. Денис Кожанов

Дебютанты Второй лиги - «Карпаты» (Львов), ранее выступавшие в первенстве ААФУ, очень активны на трансферном рынке.

Из состава, защищавшего цвета «Карпат» на аматорском уровне в минувшем сезоне осталось только четыре футболиста. Уже пополнили ряды львовян - 14 новобранцев, а первым узаконил свои отношения экс-игрок национальной сборной Украины Денис Кожанов, ранее выступавший за «Минай».

Передислоцировался во Львов и его партнер по «Минаю» Андрей Ткачук. Решили продолжить свою карьеру в «Карпатах» Денис Притиковский, Илья Повалий, Денис Галенков из «Полесья», Владимир Заставный («Рух»), Иван Лобай («Львов»), Евгений Будник («Пюник»), хорошо известный по выступлениям за «Ворсклу».

С таким кадровым подбором исполнителей «Карпаты» уже в этом сезоне, скорее всего, станут главными претендентами на повышение в классе.

В июле подопечные Андрея Тлумака проведут четыре контрольных матча: с «Ворсклой», «Волынью», «Прикарпатьем» и молодежным составом «Руха».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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