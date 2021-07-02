Карпаты пригласили в команду 14 новых игроков

Дебютанты Второй лиги - «Карпаты» (Львов), ранее выступавшие в первенстве ААФУ, очень активны на трансферном рынке.

Из состава, защищавшего цвета «Карпат» на аматорском уровне в минувшем сезоне осталось только четыре футболиста. Уже пополнили ряды львовян - 14 новобранцев, а первым узаконил свои отношения экс-игрок национальной сборной Украины Денис Кожанов, ранее выступавший за «Минай».

Передислоцировался во Львов и его партнер по «Минаю» Андрей Ткачук. Решили продолжить свою карьеру в «Карпатах» Денис Притиковский, Илья Повалий, Денис Галенков из «Полесья», Владимир Заставный («Рух»), Иван Лобай («Львов»), Евгений Будник («Пюник»), хорошо известный по выступлениям за «Ворсклу».

С таким кадровым подбором исполнителей «Карпаты» уже в этом сезоне, скорее всего, станут главными претендентами на повышение в классе.

В июле подопечные Андрея Тлумака проведут четыре контрольных матча: с «Ворсклой», «Волынью», «Прикарпатьем» и молодежным составом «Руха».