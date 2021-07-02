Швейцария – Испания. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария – Испания.

«Швейцария вышла в плей-офф Евро с третьего места, набрав четыре очка в группе А. Испания, имея в активе пять баллов, вышла в плей-офф из квартета Е.

Обе команды в 1/8 финала Евро сыграли интересные голевые поединки. Швейцарцы в основное и дополнительное время сыграли вничью 3:3 с Францией. Отметим, что Швейцария до 81-й минуты уступала в счете 1:3, но смогла выровнять положение и в итоге победить в серии пенальти 5:4. Испания в матче с Хорватией вела 3:1, но балканцы сравняли счет и перевели поединок в овертайм, где «Фурия Роха» дважды забила и победила 5:3.

24 раза играли между собой швейцарцы и испанцы (18 побед Испании, 1 победа Швейцарии и 5 ничьих).

Я поставлю на победу Испании в основное время. Я думаю, Испания пройдет Швейцарию. Хотя, конечно, швейцарцы хорошо с Францией играли. Просто, мне кажется, Франция где-то недооценила Швейцарию. А со стороны Испании не будет такой недооценки. Поэтому испанцы обыграют швейцарцев и выйдут в полуфинал Евро», - сказал Козьбан.

Матч Швейцария – Испания состоится 2-го июля. Начало встречи в 19:00.