Швейцария – Испания. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз от эксперта на поединок 1/4 финала Евро-2020

  • 02.07.2021 01:15
  • 128 просмотров
  • 0 комментариев
Швейцария – Испания. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария – Испания.

«Швейцария вышла в плей-офф Евро с третьего места, набрав четыре очка в группе А. Испания, имея в активе пять баллов, вышла в плей-офф из квартета Е.

Обе команды в 1/8 финала Евро сыграли интересные голевые поединки. Швейцарцы в основное и дополнительное время сыграли вничью 3:3 с Францией. Отметим, что Швейцария до 81-й минуты уступала в счете 1:3, но смогла выровнять положение и в итоге победить в серии пенальти 5:4. Испания в матче с Хорватией вела 3:1, но балканцы сравняли счет и перевели поединок в овертайм, где «Фурия Роха» дважды забила и победила 5:3.

24 раза играли между собой швейцарцы и испанцы (18 побед Испании, 1 победа Швейцарии и 5 ничьих).

Я поставлю на победу Испании в основное время. Я думаю, Испания пройдет Швейцарию. Хотя, конечно, швейцарцы хорошо с Францией играли. Просто, мне кажется, Франция где-то недооценила Швейцарию. А со стороны Испании не будет такой недооценки. Поэтому испанцы обыграют швейцарцев и выйдут в полуфинал Евро», - сказал Козьбан.

Матч Швейцария – Испания состоится 2-го июля. Начало встречи в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности