Анатолий БЫШОВЕЦ: «Украине будет очень сложно с Англией»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился своим мнением по поводу выступления сборной Украины на Евро-2020:

«Смотрел ли матч Украины с Швецией? Как я могу не смотреть, если родился в Киеве и был игроком «Динамо»? Конечно смотрел. Я очень рад за ребят и тренера Андрея Шевченко, который закончил школу, которой я руководил, как тренер.

Говоря о Украине на чемпионате Европы, хочу сказать, что выигрывает команда не только, которая отличается умением, звездами или выбранной тактикой. Есть и другой важный критерий - психологическая устойчивость. И мы видим, как команды, такие как Украина, Венгрия, Чехия, Швейцария, демонстрируют способность бороться и играть на пределе своих возможностей. Причем, эта жесткость порой заканчивается и серьезными травмами, что мы увидели в составе той же Украины.

Настрой и дух украинской сборной чувствовался еще во время исполнения гимнов. И в итоге они добились успеха в равной игре, я бы сказал, что у шведов тоже были шансы победить.

Я думаю, Украине будет очень сложно с Англией. Особенно при потере ряда ведущих игроков. Например, Яремчука и Ярмоленко. Уверен, что равноценно их заменить в составе сборной Украины некем. Конечно, надо отдать должное Зинченко, который сам забил и ассистировал в моменте с решающим голом. Но Яремчук и Ярмоленко те футболисты, которые придают уверенность всей команде, и без них Украине будет сложно против такого соперника, как Англия».