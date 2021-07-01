Анатолий БЫШОВЕЦ: «Украине будет очень сложно с Англией»

Известный тренер – о сборной Украины

  • 01.07.2021 22:29
  • 2160 просмотров
  • 2 комментария
Анатолий БЫШОВЕЦ: «Украине будет очень сложно с Англией»
© ФК Локомотив Москва. Анатолий Бышовец

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился своим мнением по поводу выступления сборной Украины на Евро-2020:

«Смотрел ли матч Украины с Швецией? Как я могу не смотреть, если родился в Киеве и был игроком «Динамо»? Конечно смотрел. Я очень рад за ребят и тренера Андрея Шевченко, который закончил школу, которой я руководил, как тренер.

Говоря о Украине на чемпионате Европы, хочу сказать, что выигрывает команда не только, которая отличается умением, звездами или выбранной тактикой. Есть и другой важный критерий - психологическая устойчивость. И мы видим, как команды, такие как Украина, Венгрия, Чехия, Швейцария, демонстрируют способность бороться и играть на пределе своих возможностей. Причем, эта жесткость порой заканчивается и серьезными травмами, что мы увидели в составе той же Украины.

Настрой и дух украинской сборной чувствовался еще во время исполнения гимнов. И в итоге они добились успеха в равной игре, я бы сказал, что у шведов тоже были шансы победить.

Я думаю, Украине будет очень сложно с Англией. Особенно при потере ряда ведущих игроков. Например, Яремчука и Ярмоленко. Уверен, что равноценно их заменить в составе сборной Украины некем. Конечно, надо отдать должное Зинченко, который сам забил и ассистировал в моменте с решающим голом. Но Яремчук и Ярмоленко те футболисты, которые придают уверенность всей команде, и без них Украине будет сложно против такого соперника, как Англия».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    Bosh1908
      Bosh1908, 01.07.2021 23:09
    +1
    Дякуєм, вам, Анатолій за експертну думку. Чому я не сокіл, чому не літаю.
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    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 01.07.2021 22:40
    +2
    Спасибо, кэп
    А мы то думали что в 1/4 Евро будет прогулка как с Лихтенштейном
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 01.07.2021 22:40
    +2
    Спасибо, кэп
    А мы то думали что в 1/4 Евро будет прогулка как с Лихтенштейном
    Ссылка
    Bosh1908
      Bosh1908, 01.07.2021 23:09
    +1
    Дякуєм, вам, Анатолій за експертну думку. Чому я не сокіл, чому не літаю.
    Ссылка
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