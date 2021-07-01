Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Ищу места, где могу свободно работать»

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в интервью RMC Sport рассказал, по каким критериям выбирает себе место работы:

«Поскольку я люблю свою свободу, я ищу места, где я могу свободно работать, оставаясь собой. Я не ищу скамейку, которая заставит меня выиграть какой-то трофей, которая будет заставлять меня приносить миллионы евро или которая просто имеет престижное имя, чтобы иметь удовольствие сказать, что я там был. Я хочу работать со своими идеями и со своей личностью.

Если сегодня я приехал в «Шахтер», который для меня является топ-клубом, то только потому, что были созданы условия, чтобы я был тут. Поэтому вопрос не в том, буду ли я когда-то готов пойти в клубы, которые вы подразумевали в своих суждениях, а в том, будут ли когда-нибудь эти клубы готовы предоставить мне автономию, которая позволит мне работать так, как хочу я. Я не обязательно ищу то, что сияет».