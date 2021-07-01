Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Тете похож на Берарди, а Соломон напоминает Бога»

Наставник «Шахтера» рассказал, какой типаж игроков ему нравится, а также сравнил игроков «Сассуоло» и «Шахтера».

«Я думаю, что мои команды не могут играть без «десятки». Если вы посмотрите на мои команды, то там всегда есть, по крайней мере, две или три «десятки» одновременно. Есть несколько типов игроков такого амплуа. Есть тот, кто строит игру несколько ниже, как Максим Лопес, Стефано Сенси или Мануэль Локателли, но есть и «десятки» выдвинутые, как Доменико Берарди, который начинает атаки справа, или как Джуричич, который представляет собой еще один типаж «десятки». Я думаю о атакующих футболистах не с точки зрения позиционирования на поле, а скорее, с точки зрения психологии на поле, их интуиции.

В «Сассуоло» мы иногда выпускали на поле пять футболистов, которых можно называть «десятками», но с разными характеристиками. И в «Шахтере» то же самое. У меня здесь есть Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Педриньо, Тете, Марлос. В моем видении игры они все – «десятки». Но это не говорит, что все они футболисты одного профайла. Например, Алан Патрик больше организовывает атаки, а Педриньо – это, как Джуричич. Тете больше схож с Берарди, а Соломон напоминает Бога. Все они высококлассные игроки, которые добавляют команде непредсказуемости», - сказал Де Дзерби в интервью RMC Sport.

Полностью интервью Роберто Де Дзерби