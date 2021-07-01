Украинский защитник Кучеренко продолжит карьеру за рубежом

Бывший защитник «Ингульца» Александр Кучеренко находится в поисках нового клуба. 29-летний игрок рассказал о своих ближайших планах.
«Пока не определился, но варианты есть, нужно подождать немного. Скорее всего, продолжу карьеру за рубежом», — отметил Кучеренко.
Ранее Кучеренко также выступал за краматорский «Авангард», молдавские «Нистру», «Костулены» и «Верис», а также за «Зирку».
В минувшем сезоне УПЛ Кучеренко в составе «Ингульца» провел 21 матч.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.