Украинский защитник Кучеренко продолжит карьеру за рубежом

Бывший защитник «Ингульца» Александр Кучеренко находится в поисках нового клуба. 29-летний игрок рассказал о своих ближайших планах.

«Пока не определился, но варианты есть, нужно подождать немного. Скорее всего, продолжу карьеру за рубежом», — отметил Кучеренко.

Ранее Кучеренко также выступал за краматорский «Авангард», молдавские «Нистру», «Костулены» и «Верис», а также за «Зирку».

В минувшем сезоне УПЛ Кучеренко в составе «Ингульца» провел 21 матч.