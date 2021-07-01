Украинский защитник Кучеренко продолжит карьеру за рубежом

У футболиста есть разные варианты

  • 01.07.2021 18:40
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Украинский защитник Кучеренко продолжит карьеру за рубежом
© FootBoom. Александр Кучеренко

Бывший защитник «Ингульца» Александр Кучеренко находится в поисках нового клуба. 29-летний игрок рассказал о своих ближайших планах.

«Пока не определился, но варианты есть, нужно подождать немного. Скорее всего, продолжу карьеру за рубежом», — отметил Кучеренко.

Ранее Кучеренко также выступал за краматорский «Авангард», молдавские «Нистру», «Костулены» и «Верис», а также за «Зирку».

В минувшем сезоне УПЛ Кучеренко в составе «Ингульца» провел 21 матч.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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