ВИДЕО. Как Динамо готовится к новому сезону

Продолжается подготовка киевского «Динамо» в межсезонье. В сюжете болельщики смогут подробнее познакомиться с местом проведения тренировочных сборов, о ходе подготовки говорят ассистенты главного тренера Эмиль Карас и Олег Гусев, а своими впечатлениями от нагрузок делятся Никита Кравченко и Владислав Кулач, который находится в киевской команде на просмотре.