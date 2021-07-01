ВИДЕО. Как Динамо готовится к новому сезону

Продолжается подготовка киевского «Динамо» в межсезонье. В сюжете болельщики смогут подробнее познакомиться с местом проведения тренировочных сборов, о ходе подготовки говорят ассистенты главного тренера Эмиль Карас и Олег Гусев, а своими впечатлениями от нагрузок делятся Никита Кравченко и Владислав Кулач, который находится в киевской команде на просмотре.
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Источник — ФК Динамо Киев
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