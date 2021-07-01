Вратарь Англии: «У Ярмоленко отличная левая нога, нужно играть аккуратно»

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд надеется, что в матче четвертьфинала Евро-2020 против Украины не прервется серия игр без пропущенных голов.
«Очень приятно, что на Евро-2020 мы еще не пропустили ни одного мяча. Хорошо сыграли с Германией, это был важный тест для нас».
«Это не только моя заслуга, а всей команды. Все 11 игроков действуют так, что мы пока не пропустили».
«Играл против Ярмоленко, знаю его качества. Это топ-игрок, у него отличная левая нога, так что нужно быть аккуратными».
«Понимаем, что просто не будет, но к Украине мы готовы», - сказал Пикфорд.
Матч состоится 3 июля.
Источник — BBC
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