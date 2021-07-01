Олег КУЗНЕЦОВ: «Украина пройдет Англию в серии пенальти»

Команда Андрея Шевченко выйдет в полуфинал Евро-2020, считает специалист

  • 01.07.2021 16:50
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Олег КУЗНЕЦОВ: «Украина пройдет Англию в серии пенальти»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Прогнозом на предстоящий поединок четвертьфинала Евро-2020 Украина — Англия поделился легендарный игрок киевского «Динамо», заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов.

«На таких турнирах слабых соперников не бывает, в настоящее время футбол прогрессирует почти во всех странах, в этом мы могли убедиться после завершения групповой стадии и состоявшихся матчей плей-офф. Из гонки выбыли такие фавориты, как Франция, Португалия, Германия, Нидерланды… Думаю, сборная Украины в Риме не упустит шанс впервые в истории оказаться в полуфинале ЧЕ. Прогнозирую, что игровое время закончится со счетом 1:1, а в серии пенальти Украина пройдет дальше», — считает Кузнецов.

Матч Украина — Англия состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Footboom

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