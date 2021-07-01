Российский комментатор: «Шевченко — замечательный тренер. Ему все дано»

Геннадий Орлов считает наставника сборной Украины великим человеком

  • 01.07.2021 15:24
  • 993 просмотра
  • 2 комментария
Российский комментатор: «Шевченко — замечательный тренер. Ему все дано»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высоко оценил главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко.

«Шевченко — замечательный тренер. Ему все дано, у него прекрасный бэкграунд. Это великий человек.

У меня есть история, как он невольно свел Италию с Украиной, был послом. Шевченко был любимчиком у Берлускони, премьер-министра Италии. Когда Шевченко закончил играть в футбол, у Украины были какие-то проблемы, их в Европу не пускали. Кучма договаривался с Берлускони, а премьер-министр ему говорит: «Привезите с собой Шевченко». И они взяли его с собой на встречу. Берлускони первым его подозвал, а потом Кучму. Вот что такое Шевченко для Украины», — рассказал Орлов.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины под руководством Шевченко сыграет с национальной командой Англии. Матч состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Sport24.ru

(8 голосов)

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Комментарии
    Xron7777
    online
      Xron7777, 01.07.2021 15:34
    0
    Англия конечно фаворит.но надо выйти и отдать всё для победы!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 01.07.2021 15:32
    0
    Уже Блохин бьіл фартовьій...поспешньіе вьіводьі
    Ссылка
    Xron7777
    online
      Xron7777, 01.07.2021 15:34
    0
    Англия конечно фаворит.но надо выйти и отдать всё для победы!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 01.07.2021 15:32
    0
    Уже Блохин бьіл фартовьій...поспешньіе вьіводьі
    Ссылка
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