Российский комментатор: «Шевченко — замечательный тренер. Ему все дано»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высоко оценил главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко.

«Шевченко — замечательный тренер. Ему все дано, у него прекрасный бэкграунд. Это великий человек.

У меня есть история, как он невольно свел Италию с Украиной, был послом. Шевченко был любимчиком у Берлускони, премьер-министра Италии. Когда Шевченко закончил играть в футбол, у Украины были какие-то проблемы, их в Европу не пускали. Кучма договаривался с Берлускони, а премьер-министр ему говорит: «Привезите с собой Шевченко». И они взяли его с собой на встречу. Берлускони первым его подозвал, а потом Кучму. Вот что такое Шевченко для Украины», — рассказал Орлов.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины под руководством Шевченко сыграет с национальной командой Англии. Матч состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.