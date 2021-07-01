Заря обзавелась титульным спонсором

Клуб УПЛ «Заря» объявил о подписании контракта с новым титульным спонсором, которым стала букмекерская компания «Марсбет».

Начиная с сегодняшнего дня, логотип компании «Марсбет» будет красоваться на футболках команды. Об условиях договора и его сроке информации нет.

В минувшем сезоне на футболках команды была надпись Favbet.