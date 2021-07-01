Заря обзавелась титульным спонсором

Клуб УПЛ «Заря» объявил о подписании контракта с новым титульным спонсором, которым стала букмекерская компания «Марсбет».
Начиная с сегодняшнего дня, логотип компании «Марсбет» будет красоваться на футболках команды. Об условиях договора и его сроке информации нет.
В минувшем сезоне на футболках команды была надпись Favbet.
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Источник — ФК Заря
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