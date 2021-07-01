Заря обзавелась титульным спонсором

Клуб объявил о сотрудничестве

  • 01.07.2021 16:27
  • 1131 просмотр
  • 3 комментария
Заря обзавелась титульным спонсором
© zarya-lugansk.com

Клуб УПЛ «Заря» объявил о подписании контракта с новым титульным спонсором, которым стала букмекерская компания «Марсбет».

Начиная с сегодняшнего дня, логотип компании «Марсбет» будет красоваться на футболках команды. Об условиях договора и его сроке информации нет.

В минувшем сезоне на футболках команды была надпись Favbet.

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Источник — ФК Заря

(3 голоса)

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Комментарии
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 17:01
    0
    Роман Данилюк, 01.07.2021 16:40
    Ще б емблему переробили на ЗОРЯ ЛУГАНСЬК
    Луга-Нова.
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 01.07.2021 16:51
    -1
    Роман Данилюк, 01.07.2021 16:40
    Ще б емблему переробили на ЗОРЯ ЛУГАНСЬК
    100%
    Ссылка
    Роман Данилюк
    online
      Роман Данилюк, 01.07.2021 16:40
    +1
    Ще б емблему переробили на ЗОРЯ ЛУГАНСЬК
    Ссылка
    Роман Данилюк
    online
      Роман Данилюк, 01.07.2021 16:40
    +1
    Ще б емблему переробили на ЗОРЯ ЛУГАНСЬК
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 17:01
    0
    Роман Данилюк, 01.07.2021 16:40
    Ще б емблему переробили на ЗОРЯ ЛУГАНСЬК
    Луга-Нова.
    Ссылка
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