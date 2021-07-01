Металлист 1925 сохранит лидеров и подпишет новичков

Генеральный директор «Металлиста 1925» Ярослав Вдовенко рассказал, что перед сезоном УПЛ команда сохранит основных игроков, а также подпишет новичков.
«Сейчас на просмотре находится ряд футболистов, с которыми в ближайшее время будет подписаны контракты».
«Также будут подписаны контракты с большинством игроков состава главной команды, которые выполнили задачу выхода в Премьер-Лигу», - рассказал Ярослав Вдовенко.
Команда начнет сезон матчем против «Руха».
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Источник — ФК Металлист 1925
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