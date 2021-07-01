Боруссия подтвердила, что Санчо переходит в Манчестер Юнайтед

В ближайшее время английский клуб объявит об этом официально

  • 01.07.2021 13:58
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Боруссия подтвердила, что Санчо переходит в Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Гендиректор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что клуб продает своего вингера Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

В ближайшее время английский клуб должен объявит о трансфере официально. Как сообщалось ранее, сумма сделки составила 85 миллиона евро. 21-летний англичанин станет игроком МЮ после прохождения медобследования.

«Мы достигли соглашения с «Ман Юнайтед» по Санчо. Таким было желание Джейдона, мы хотели бы оставить его. Мы не столько довольны компенсацией, сколько грустим, что он уезжает», — сказал Вацке.

В сезоне 2020/21 Джейдон забил 16 голов и сделал 20 ассистов в 36-ти матчах.

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Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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