Стартовала продажа билетов на матч за Суперкубок Украины между командами «Шахтер» (Донецк) - «Динамо» (Киев). Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 24-го июля, начало в 21.00.



Билеты на матч доступны для приобретения онлайн - на сайте Esport.in.ua. Стоимость от 200 до 1000 грн.

Болельщики ФК «Шахтер» будут размещаться на южных трибунах, а болельщики ФК «Динамо» на северной стороне трибун («бессарабские» ворота).



На стадионе нужно будет выполнять карантинные ограничения, связанных с пребыванием в общественных местах: соблюдение социальной дистанции, наличие правильно надетой маски, закрывающей нос и рот.