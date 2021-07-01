Впечатлил на Евро. Арсенал готов побороться за Локателли

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Италии Мануэль Локателли, скорее всего, этим летом пойдет на повышение.

Как сообщает итальянская пресса, лондонский «Арсенал» сделал официальный запрос о трансфере футболиста. Чтобы купить Локателли «Арсеналу» предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Ювентуса», который является главным претендентом на 23-летнего хавбека.

Ранее сообщалось, что туринский клуб готов заплатить за Локателли 30 миллионов евро.

В сезоне 2020/21 Локателли сыграл 34 матча в Серии А, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.

На Евро-2020 Локателли сыграл 3 матча, забил 2 мяча.