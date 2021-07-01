Впечатлил на Евро. Арсенал готов побороться за Локателли

На звезду «Сассуоло» появился еще один претендент

  • 01.07.2021 12:29
  • 285 просмотров
  • 0 комментариев
Впечатлил на Евро. Арсенал готов побороться за Локателли
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Италии Мануэль Локателли, скорее всего, этим летом пойдет на повышение.

Как сообщает итальянская пресса, лондонский «Арсенал» сделал официальный запрос о трансфере футболиста. Чтобы купить Локателли «Арсеналу» предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Ювентуса», который является главным претендентом на 23-летнего хавбека.

Ранее сообщалось, что туринский клуб готов заплатить за Локателли 30 миллионов евро.

В сезоне 2020/21 Локателли сыграл 34 матча в Серии А, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.

На Евро-2020 Локателли сыграл 3 матча, забил 2 мяча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sport Italia

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности