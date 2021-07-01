Пресс-конференция Малиновского и Яремчука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 1 июля, национальная сборная Украины проведет мероприятия для медиа по прибытии в Рим, где сине-желтые 3 июля сыграют матч 1/4 финала чемпионата Европы 2020 года с командой Англии.



В 15.00 по киевскому времени начнется виртуальная пресс-конференция с участием футболистов сборной - Руслана Малиновского и Романа Яремчука.