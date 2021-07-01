Пресс-конференция Малиновского и Яремчука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июля в 15:00 в Риме – пресс-конференция игроков сборной Украины

  • 01.07.2021 12:07
  • 636 просмотров
  • 1 комментарий
Пресс-конференция Малиновского и Яремчука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 июля, национальная сборная Украины проведет мероприятия для медиа по прибытии в Рим, где сине-желтые 3 июля сыграют матч 1/4 финала чемпионата Европы 2020 года с командой Англии.
 
В 15.00 по киевскому времени начнется виртуальная пресс-конференция с участием футболистов сборной - Руслана Малиновского и Романа Яремчука.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 01.07.2021 12:18
    0
    По моему плану в игре с Англией должен засверкать Малиновский, а в полуфинале Цыганков.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 01.07.2021 12:18
    0
    По моему плану в игре с Англией должен засверкать Малиновский, а в полуфинале Цыганков.
    Ссылка
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