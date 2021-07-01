ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля

В четверг, 1 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
20:00. Базель - Динамо Киев 1,84 - 4,03 - 3,86
БАСКЕТБОЛ
03:30. Милуоки - Атланта 1,84 - 2,03
ТЕННИС
14:30. Костюк - Севастова 2,04 - 1,77
15:00. Свитолина - Линетт 1,33 - 3,37
15:30. Барти - Блинкова 1,06 - 8,87
18:30. Федерер - Гаске 1,19 - 4,87
Виталий Петровский, Sport.ua
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