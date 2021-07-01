Российский комментатор: «Ярмоленко оригинален, а наши прямолинейны»

Геннадий Орлов рассказал о разнице в стилях игры сборных Украины и России

  • 01.07.2021 04:35
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Российский комментатор: «Ярмоленко оригинален, а наши прямолинейны»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Российский комментатор Геннадий Орлов сравнил манеру игры футболистов сборной Украины и сборной России после победы украинской команды над Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Посмотри на технику игроков, на работу с мячом. Вот Довбик вышел в конце, никому не известный парень, подставил голову и забил. После этой передачи Зинченко все прекрасно сделал. А Зинченко — это «Манчестер Сити», там на контракте не будут держать кого попало. Яремчук тоже парень хороший, нацеленный. У нас такого центрального нападающего нет. Он скоростной, ведет борьбу. Ярмоленко не всегда играл за «Вест Хэм», но как он выдавал пасы, как он мяч держит, как он оригинален. А наши футболисты в России прямолинейны», — отметил Орлов.

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Источник — Sport24.ru

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