Тренер вратарей Шахтера: «Раньше я работал в Милане и Сассуоло»

Тренер вратарей «Шахтера» Джорджио Бьянки рассказал о первом месяце работы в украинском клубе.

– Джорджио, расскажите немного о себе: откуда вы, как давно работаете в футболе?

– Я играл в «Кремонезе» – это клуб из Ломбардии, потом начал тренировать молодежную команду «Брешии», затем были «Милан» и «Сассуоло», и вот сейчас я в «Шахтере».

– Как давно знаете Роберто Де Дзерби и какие у вас взаимоотношения?

– Знаю его год, ведь именно год назад мы начали совместную работу. Отношения у нас отличные.

– Как вам работается с Роберто, насколько он требователен?

– Я обсуждаю планы, свою работу с Роберто Де Дзерби, хотя многое решает он. У нас общая цель, и я не чувствую, что отвечаю только за одного вратаря из одиннадцати игроков. Команда – все одиннадцать футболистов.

– Как оцените уровень вратарей «Шахтера», которые сейчас проходят сборы в Австрии?

– Трубин и Пятов в расположении сборной, хотя мы видели их игру и уровень по видео. Я доволен теми, кто сейчас с нами в Австрии, так как каждый день наблюдаю, что они повышают свой уровень.

– На данном этапе что является вашей первоочередной задачей: обучить голкиперов игре ногами, больше работать над игрой на выходах или что-то другое?

– Сложно объяснить, но я верю, что важно занимать правильную позицию в воротах еще в момент удара.

– Многие футболисты отмечают, что итальянская школа очень отличается от того, что они делали ранее. В чем уникальность вашей методики?

– Я не очень хорошо знаю украинскую школу, но итальянскую оценил весь мир, потому мы продолжаем свою работу и верим в то, что делаем.

– С какими целями и задачами вы приехали в Украину и чего хотите добиться в первом сезоне с «Шахтером»?

– Это очевидно: побеждать и при этом хорошо играть.