Российский комментатор: «В Украине школа футбола профессиональнее»

Российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что украинская футбольная школа профессиональнее, чем в России. По его мнению, это связано с отсутствием в Украине финансирования клубов за счет средств из госбюджета.

«В Украине школа футбола профессиональнее. Они же бедная страна, с первого дня забыли о бюджетном финансировании футбола, у них только частные клубы. Сейчас остались только «Шахтер» и «Динамо», но это клубы европейского уровня», — сказал Орлов.

Геннадий Орлов — уроженец Харькова.