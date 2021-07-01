Российский комментатор: «В Украине школа футбола профессиональнее»

Российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что украинская футбольная школа профессиональнее, чем в России. По его мнению, это связано с отсутствием в Украине финансирования клубов за счет средств из госбюджета.
«В Украине школа футбола профессиональнее. Они же бедная страна, с первого дня забыли о бюджетном финансировании футбола, у них только частные клубы. Сейчас остались только «Шахтер» и «Динамо», но это клубы европейского уровня», — сказал Орлов.
Геннадий Орлов — уроженец Харькова.
Источник — Sport24.ru
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