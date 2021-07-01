Луческу скорректирует планы Динамо в связи с выступлением Украины на Евро

Продолжается тренировочный сбор киевского «Динамо», который этим летом команда проводит на границе Франции и Швейцарии.

В среду динамовцы провели две сессии на футбольном поле Complexe Sportif, а предшествовали этой работе два теоретических занятия.

Утреннее занятие началось для игроков с интенсивной 20-минутной разминки, во время которой были задействованы барьеры, а также конусы и фишки.

Выполнив разминку, футболисты перешли на соседнее поле, чтобы приступить к работе с мячами. Основное внимание на утреннем занятии было сделано на удары и реализацию атак. Главный тренер «Динамо» на протяжении всего занятия активно руководил своими подопечными.

Перед вечерней тренировкой Мирча Луческу отметил, что предварительные планы команды придется откорректировать в связи с успешным выступлением сборной Украины на Евро-2020, что в свою очередь даст молодым игрокам и потенциальным новичкам дополнительный шанс проявить себя на втором сборе. Также наставник «бело-синих» признался, что желает украинской сборной продолжить победную серию и пройти как можно дальше на чемпионате Европы.

После короткой разминки и упражнений в квадратах динамовцы начали нарабатывать игровые моменты, которые были сосредоточены на позиционной атаке и ее реализации. Их придется применить уже в ближайшем спарринге, против швейцарского «Базеля», который состоится 1 июля.

Завершился третий тренировочный день на сборе мини-турниром трех команд. Футболисты были разделены на три группы: молодежь, игроки среднего возраста и старшие. Триумфаторами этого мини-турнира стали игроки в зеленых манишках, а именно опытные футболисты киевского «Динамо».