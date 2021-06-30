Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 1-е июля

Первого июля продолжатся матчи основной сетки на Уимблдоне.
В четверг на корты выйдут три украинки, две из них в одиночном разряде и одна – в парном.
Корт №4, второй запуск (14:30*)
Марта Костюк (№70 WTA) – Анастасия Севастова (№56 WTA, Латвия)
Корт №2, второй запуск (15:00*)
Элина Свитолина (№5 WTA) [3] – Магда Линетт (№44 WTA, Польша)
Корт №5, четвертый запуск (17:00*)
Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) [13] - Лейла Фернандес/Анастасия Потапова (Канада/Россия)
* ориентировочное время
Источник — Sport.ua
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