Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 1-е июля

Также на корты выйдут Марта Костюк и Надежда Киченок

  • 30.06.2021 23:50
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Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 1-е июля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первого июля продолжатся матчи основной сетки на Уимблдоне.
 
В четверг на корты выйдут три украинки, две из них в одиночном разряде и одна – в парном.

Корт №4, второй запуск (14:30*)
Марта Костюк (№70 WTA) – Анастасия Севастова (№56 WTA, Латвия)
 
Корт №2, второй запуск (15:00*)
Элина Свитолина (№5 WTA) [3] – Магда Линетт (№44 WTA, Польша)
 
Корт №5, четвертый запуск (17:00*)
Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) [13] - Лейла Фернандес/Анастасия Потапова (Канада/Россия)

* ориентировочное время

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Источник — Sport.ua

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