85 миллионов. Манчестер Юнайтед покупает Джейдона Санчо

Британские и немецкие СМИ сообщают о сделке

  • 30.06.2021 22:22
  • 1469 просмотров
  • 2 комментария
85 миллионов. Манчестер Юнайтед покупает Джейдона Санчо
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских и немецких СМИ, «Манчестер Юнайтед» сумел договориться с «Боруссией» Дортмунд о переходе атакующего хавбека Джейдона Санчо.

Сумма трансфера составит 85 миллионов евро.  Стороны начали переговоры еще год назад, но тогда не договорились.

Любопытно, что часть суммы отойдет историческому врагу МЮ - «Манчестер Сити». Именно из этой команды Санчо перебрался в Дортмунд.

Ранее 21-летний игрок уже согласовал условия личного контракта, поэтому Санчо осталось только пройти медосмотр и подписать контракт.

В минувшем сезоне Джейдон забил 16 голов и сделал 20 ассистов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 30.06.2021 22:33
    +2
    А яким боком крайній захисник Миколенко до вінгера Санчо?
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 30.06.2021 22:30
    -2
    Сорвался мыколенко
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 30.06.2021 22:33
    +2
    А яким боком крайній захисник Миколенко до вінгера Санчо?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности