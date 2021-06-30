85 миллионов. Манчестер Юнайтед покупает Джейдона Санчо

По информации британских и немецких СМИ, «Манчестер Юнайтед» сумел договориться с «Боруссией» Дортмунд о переходе атакующего хавбека Джейдона Санчо.

Сумма трансфера составит 85 миллионов евро. Стороны начали переговоры еще год назад, но тогда не договорились.

Любопытно, что часть суммы отойдет историческому врагу МЮ - «Манчестер Сити». Именно из этой команды Санчо перебрался в Дортмунд.

Ранее 21-летний игрок уже согласовал условия личного контракта, поэтому Санчо осталось только пройти медосмотр и подписать контракт.

В минувшем сезоне Джейдон забил 16 голов и сделал 20 ассистов.