85 миллионов. Манчестер Юнайтед покупает Джейдона Санчо

По информации британских и немецких СМИ, «Манчестер Юнайтед» сумел договориться с «Боруссией» Дортмунд о переходе атакующего хавбека Джейдона Санчо.
Сумма трансфера составит 85 миллионов евро. Стороны начали переговоры еще год назад, но тогда не договорились.
Любопытно, что часть суммы отойдет историческому врагу МЮ - «Манчестер Сити». Именно из этой команды Санчо перебрался в Дортмунд.
Ранее 21-летний игрок уже согласовал условия личного контракта, поэтому Санчо осталось только пройти медосмотр и подписать контракт.
В минувшем сезоне Джейдон забил 16 голов и сделал 20 ассистов.
Источник — BBC
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